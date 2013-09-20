SEO специалист

SEO: продвижение Интернет-магазина

Ищем SEO специалиста на долгосрочное сотрудничество, который хотел бы решать амбициозные задачи с нами!

Имеем СЯ на 8К СЧ и НЧ запросов.

Цель: трафик 120.000 из ПС в месяц.

Поисковики: Google и Яндекс

Регион продвижения: Россия

Обязанности:

- Выработка рекомендаций по улучшению внутренней оптимизации без ущерба для юзабилити.

- Закупка ссылок.

- Ваши предложения.

Требования к кандидатам:

- продвигал Интернет-магазин

- до продвижения трафик магазина из ПС был менее 50.000 в месяц, а после стал более 100.000 в месяц

- сможет предоставить подтверждение своего опыта (доступ к статистике + рекомендации заказчика)