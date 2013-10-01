Разбиение семантического ядра на группы

$250
Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок311 просмотров
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Для каждого типа одежды и обуви есть семантическое ядро состоящее из ключевых фраз. Например, платья (2 000 фраз), туфли (4000 фраз).

На сайте есть категории одежды и обуви, по несколько десятков для каждого типа одежды или обуви. Нужно сгруппировать по 10-15 фраз из сем. ядра на каждую категорию для постановки задачи на написание текстов.

Например: для категории "Женские пальто больших размеров" выбрать такие фразы:

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зимнее женское пальто больших размеров

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демисезонные женские пальто больших размеров

демисезонные пальто женские большого размера

пальто весеннее большие размеры

пальто на весну больших размеров

осенние пальто больших размеров

пальто осенние большие размеры

зимние пальто большого размера

осенние пальто большого размера

Каждая фраза должна быть только в одной категории. Фразы в одной группе должны быть логически связанными.

Напишите стоимость выборки одной группы для одной категории.

Для каждого типа товаров свое сем. ядро. Например "пальто" 6000 запросов, также есть автоматически сгруппорованные запросы в Key Collector. И около 150 категорий.

10 лет назад
Gavich
Андрей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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