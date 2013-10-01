Разбиение семантического ядра на группы

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Для каждого типа одежды и обуви есть семантическое ядро состоящее из ключевых фраз. Например, платья (2 000 фраз), туфли (4000 фраз).
На сайте есть категории одежды и обуви, по несколько десятков для каждого типа одежды или обуви. Нужно сгруппировать по 10-15 фраз из сем. ядра на каждую категорию для постановки задачи на написание текстов.
Например: для категории "Женские пальто больших размеров" выбрать такие фразы:
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осенние пальто больших размеров
пальто осенние большие размеры
зимние пальто большого размера
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Каждая фраза должна быть только в одной категории. Фразы в одной группе должны быть логически связанными.
Напишите стоимость выборки одной группы для одной категории.
Для каждого типа товаров свое сем. ядро. Например "пальто" 6000 запросов, также есть автоматически сгруппорованные запросы в Key Collector. И около 150 категорий.
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