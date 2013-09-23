Разместить сайт в поисковых системах

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки184 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно разместить сайт в основных ПС

Яндекс

Rambler

Google

Yahoo

Bing (MSN)

Aport

GoGo.Ru

Nigma.Ru

10 лет назад
dsryazan
38 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
fiqus
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$1
1 день
Отличный исполнитель, рекомендую
Всё прошло, как и договаривались.
  • Похожие заказы

  • Разбиение семантического ядра на группы

    $250

    Для каждого типа одежды и обуви есть семантическое ядро состоящее из ключевых фраз. Например, платья (2 000 фраз), туфли (4000 фраз). На сайте есть категории одежды и обуви, по несколько десятков для каждого типа одежды или ...

    Поисковые системы (SEO)13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение ИМ со специфическим товаром.

    Ищу сео оптимизатора для продвижение им в гугле. Цель увеличить продажи с сайта http://www.5candles.com.ua Тематика сайта свечи и все для их производства. На данный момент посещаемость 150-200 человек, приблизительно каждые 50 посетителей – 1 заказ. Мне ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Безопасный по SEO запуск новой версии сайта

    Нужно перенести новую версию сайта на место действующего. Нужно грамотно сделать это с точки зрения SEO. (Т.е. нам нужно не просесть по SEO). Необходимо, чтобы ссылки из Гугла и Яндекса остались нормально проиндексированными. Рассматриваем вариант вместе с новой ...

    Поисковые системы (SEO)4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Консультации и рекомендации заполнения тега title

    Изменяем теги titles для товаров нашего интернет магазина на joomla 2.5 virtuemart 2.0.6. По умолчанию title заполнен названием товаров. Необходимы консультации и рекомендации по содержанию titles конкретных товаров, какие несколько фраз и предложений добавить к ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Ручной прогон по базе трастовых сайтов

    $2500

    Нужна качественная база и размещение в ней анкорных вечных ссылок (прямое/разбавленное вхождение) Что нужно: 1. Написание анкоров 2. Размещение в web 2.0, форум профилях, социальных закладках, каталогах статей, Dle профилях, микроблогах, тематичеких саттелитах, крупных блогах. Требуется, чтобы в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Постинг комментариев и постов на форумах

    $250

    Работа: - комментирование, - постинг на форумах Темы статей и форумов: - иммиграция в Австралию: документы, визы, агентства, выезд, работа, жилье, отказы, профессии, ПМЖ и прочее - путешествия в Австралию: самые популярные места, красивые места, туризм и прочее Сайты: - ...

    Поисковые системы (SEO)2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • SEO специалист

    SEO: продвижение Интернет-магазина Ищем SEO специалиста на долгосрочное сотрудничество, который хотел бы решать амбициозные задачи с нами! Имеем СЯ на 8К СЧ и НЧ запросов. Цель: трафик 120.000 из ПС в месяц. Поисковики: Google и Яндекс ...

    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Поситнг по форумам и блогам

    Доброго времени суток всем! Нужен исполнитель С ОПЫТОМ, имеющий аккаунты на разных (не менее 5) сайтах по тематикам - бизнес, реклама и другие, подходящие для рекламного агентства тематики. От вас ссылки на ваши аккаунты, что бы разговор ...

    Поисковые системы (SEO)1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Собрать по поиску сайты связанные с rapidshare

    $250

    Нужно собрать несколько сотен потенциальных партнером для бизнеса. Просто в гугле найти как можно больше сайтов связанных с сервисом rapidshare (кто продает аккаунты этой системы, поиск по файлам, каталоги ссылок, или сайты обзоры фильмов со ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад