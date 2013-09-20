Продвижение ИМ со специфическим товаром.

Ищу сео оптимизатора для продвижение им в гугле.

Цель увеличить продажи с сайта http://www.5candles.com.ua

Тематика сайта свечи и все для их производства.

На данный момент посещаемость 150-200 человек, приблизительно каждые 50 посетителей – 1 заказ. Мне нужно увеличить этот показатель в два раза что бы мои затраты на раскрутку были целесообразны. По основным запросам сайт в топ5 – топ10 гугла. Домену больше года. Сроки 3 месяца. Конкуренция по запросам ниже среднего.

Пожалуйста подтверждайте только те у кого есть опыт продвижения им. Цена вопроса и методы продвижения. Писать в лс или на почту.

С ув. Игорь