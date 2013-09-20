Безопасный по SEO запуск новой версии сайта

Для каждого типа одежды и обуви есть семантическое ядро состоящее из ключевых фраз. Например, платья (2 000 фраз), туфли (4000 фраз). На сайте есть категории одежды и обуви, по несколько десятков для каждого типа одежды или ...
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Нужно перенести новую версию сайта на место действующего.
Нужно грамотно сделать это с точки зрения SEO. (Т.е. нам нужно не просесть по SEO).
Необходимо, чтобы ссылки из Гугла и Яндекса остались нормально проиндексированными.
Рассматриваем вариант вместе с новой версией сайта оставить старую на другом адресе. Какие проблемы могут при этом возникнуть и как их можно избежать?
Адрес действующего сайта: catalogloader.com.
Адрес сайта, который в процессе написания, – test.catalogloader.com.
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