Безопасный по SEO запуск новой версии сайта

Нужно перенести новую версию сайта на место действующего.

Нужно грамотно сделать это с точки зрения SEO. (Т.е. нам нужно не просесть по SEO).

Необходимо, чтобы ссылки из Гугла и Яндекса остались нормально проиндексированными.

Рассматриваем вариант вместе с новой версией сайта оставить старую на другом адресе. Какие проблемы могут при этом возникнуть и как их можно избежать?

Адрес действующего сайта: catalogloader.com.

Адрес сайта, который в процессе написания, – test.catalogloader.com.