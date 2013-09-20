Раскрутка сайта

Нужно перенести новую версию сайта на место действующего. Нужно грамотно сделать это с точки зрения SEO. (Т.е. нам нужно не просесть по SEO). Необходимо, чтобы ссылки из Гугла и Яндекса остались нормально проиндексированными. Рассматриваем вариант вместе с новой ...