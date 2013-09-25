Ручная регистрация в готовой траст базе

Я выдаю excel файл с ссылками и описанием, куда прописывать ссылку.

В файле 100 траст ресурсов, необходимо на каждом провести полную регистрацию (указание новой почты, пароля, аватарки, заполнение доп. информации), а после проставить ссылку (с анкором или без).

За проведение работы в полном объеме (регистрация на 100 ресурсах и размещение ссылки) я даю 35 долларов

Требуется ответственный подход и умение работать в сжатые сроки!

К работе могу привлечь сразу несколько человек, так как под регистрацию в 100 траст ресурсах у меня несколько проектов.