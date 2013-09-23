Студия художественного витража и дизайна Требуется: привлечь заказчиков и покупателей. Скорее всего это будет сделано путем раскрутки сайта, продвижения его в поисковиках по 2-3 запросам! Оплата ежемесячная. Желательно чтобы исполнитель предоставил план своих работ со сроками. Ежемесячный отчет о ...
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Требуется прогнать сайт по трастовым сайтам +форумах которые находятся в Яндекс коталоге и Dmoz
ТИЦ не меньше 600 (ПРОГОН ТОЛЬКО РУЧНОЙ)тематика сантехника .И также оставлять на них(сайтах) анкорные ссылки
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