Прогнать сайт по трастовым сайтам +форумах

Поисковые системы (SEO)Закрыт1 заявка113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется прогнать сайт по трастовым сайтам +форумах которые находятся в Яндекс коталоге и Dmoz

ТИЦ не меньше 600 (ПРОГОН ТОЛЬКО РУЧНОЙ)тематика сантехника .И также оставлять на них(сайтах) анкорные ссылки

10 лет назад
stando82
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад