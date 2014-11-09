Интересует постоянный специалист по продвижению сайта artekorus.ru (сайт недавно сделан, вынесен с пульса цен). тематика" мочевина adblue " - соотв. связанные ключевики (пока тема слабо развита в инете). Вариант для перми и россии, возможно добавление в ...
Требуется создать пре-аудит строящегося сайта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Фирма по недвижимости создает специальный сайт для русскоговорящей аудитории постсоветского пространства, интересующейся недвижимостью в Латвии (а также благами, предоставляемыми ее владением, как то - видом на жительство и пр.). В отличие от старого сайта, который предоставлял только поиск объектов (причем любых, включая большинство таких, которыми иностранцы интересоваться не будут), новый сайт планируется сделать также и информационным, разместив на нем по максимуму всю информацию, относительно максимального количества аспектов приобретения, владения, поддержания, прав и обязанностей владельцев и прочего. Кроме того, поисковая часть будет содержать только специально отобранные объекты, которые действительно могут интересовать иностранцев. Каждый объект будет хорошо описан. Ну, отличия должны быть примерно понятны.
Имеется старый рабочий сайт (в основном используется литовцами) : http://www.ober-haus.ru/
Прототип нового сайта здесь: http://oberhaus.demo.biz.ua/
Имеется также ТЗ, в котором детально описан новый сайт и основные информационные разделы на нем (вышлю отдельно по договоренности).
Есть перечень сайтов-конкурентов, у которых есть что подсмотреть (вышлю отдельно по договоренности).
Сейчас нужен четкий и понятный документ по seo-оптимизации сайта, который описывает все моменты, необходимые при построении сайта и его информационном наполнении. Также нужен список ключевых слов (база — недвижимость в Латвии и все, что с этим связано).
Сайт будет построен (и написаны статьи) с учетом требований этого документа. Возможно также сотрудничество в написании/копирайтинге статей. По завершении работ над сайтом (примерно через месяц-полтора) наступит очередь его продвижения. Тогда продолжим сотрудничество.
Цель — топ в поисковиках, но главное, конечно, — трафик и конверсия :)
Один нюанс при продвижении: на старте желательно получить как можно больше как можно меньшими вложениями, чтобы с сайта поступил какой-то доход. Вот тогда можно продолжить seo-оптимизацию «на века» (речь в первую очередь о покупке постоянных ссылок, а также о других методах «на долгую перспективу»).
От Вас: 1) стоимость работ по созданию описываемого документа. 2) Стоимость и виды работ по, собственно, продвижению сайта. 3) Приветствуются любые Ваши комментарии, видение, замечания и пожелания.
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
В команду по продвижению сайтов требуется толковый seo спец по ссылочной массе, который знает как нужно закупаться и что такое плохая ссылка и очень плохая ссылка. Требования по биржам. - Mira - Rota - Blogun - Sape - GGL Обязанности - Составление ...Поисковые системы (SEO)4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Интересует продвижение в поисковой выдаче Яндекса и Googla по ключевым словам. сам проэкт продвижения http://www.modnyh.net жду предложенийПоисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется прогнать сайт по трастовым сайтам +форумах которые находятся в Яндекс коталоге и Dmoz ТИЦ не меньше 600 (ПРОГОН ТОЛЬКО РУЧНОЙ)тематика сантехника .И также оставлять на них(сайтах) анкорные ссылкиПоисковые системы (SEO)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Студия художественного витража и дизайна Требуется: привлечь заказчиков и покупателей. Скорее всего это будет сделано путем раскрутки сайта, продвижения его в поисковиках по 2-3 запросам! Оплата ежемесячная. Желательно чтобы исполнитель предоставил план своих работ со сроками. Ежемесячный отчет о ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Я выдаю excel файл с ссылками и описанием, куда прописывать ссылку. В файле 100 траст ресурсов, необходимо на каждом провести полную регистрацию (указание новой почты, пароля, аватарки, заполнение доп. информации), а после проставить ссылку (с анкором ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Нужен специалист по раскрутке сайта (SEO). Тематика сайта - туризм, визовая поддержка. Бюджет обсуждается.Поисковые системы (SEO)20 заявокЗакрыт10 лет назад
Поднять сайт в топ в поисковике по Киеву. Ключевые слова: фотостудия, фотошкола, школа фотографии. Сайт сброшу в личку. Пишите предложения, на какую позицию можете вывести и в какие сроки, стоимость.Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно разместить сайт в основных ПС Яндекс Rambler Google Yahoo Bing (MSN) Aport GoGo.Ru Nigma.RuПоисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад