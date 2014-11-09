Требуется создать пре-аудит строящегося сайта

Фирма по недвижимости создает специальный сайт для русскоговорящей аудитории постсоветского пространства, интересующейся недвижимостью в Латвии (а также благами, предоставляемыми ее владением, как то - видом на жительство и пр.). В отличие от старого сайта, который предоставлял только поиск объектов (причем любых, включая большинство таких, которыми иностранцы интересоваться не будут), новый сайт планируется сделать также и информационным, разместив на нем по максимуму всю информацию, относительно максимального количества аспектов приобретения, владения, поддержания, прав и обязанностей владельцев и прочего. Кроме того, поисковая часть будет содержать только специально отобранные объекты, которые действительно могут интересовать иностранцев. Каждый объект будет хорошо описан. Ну, отличия должны быть примерно понятны.

Имеется старый рабочий сайт (в основном используется литовцами) : http://www.ober-haus.ru/

Прототип нового сайта здесь: http://oberhaus.demo.biz.ua/

Имеется также ТЗ, в котором детально описан новый сайт и основные информационные разделы на нем (вышлю отдельно по договоренности).

Есть перечень сайтов-конкурентов, у которых есть что подсмотреть (вышлю отдельно по договоренности).

Сейчас нужен четкий и понятный документ по seo-оптимизации сайта, который описывает все моменты, необходимые при построении сайта и его информационном наполнении. Также нужен список ключевых слов (база — недвижимость в Латвии и все, что с этим связано).

Сайт будет построен (и написаны статьи) с учетом требований этого документа. Возможно также сотрудничество в написании/копирайтинге статей. По завершении работ над сайтом (примерно через месяц-полтора) наступит очередь его продвижения. Тогда продолжим сотрудничество.

Цель — топ в поисковиках, но главное, конечно, — трафик и конверсия :)

Один нюанс при продвижении: на старте желательно получить как можно больше как можно меньшими вложениями, чтобы с сайта поступил какой-то доход. Вот тогда можно продолжить seo-оптимизацию «на века» (речь в первую очередь о покупке постоянных ссылок, а также о других методах «на долгую перспективу»).

От Вас: 1) стоимость работ по созданию описываемого документа. 2) Стоимость и виды работ по, собственно, продвижению сайта. 3) Приветствуются любые Ваши комментарии, видение, замечания и пожелания.