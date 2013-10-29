Парсер выдачи Яндекс

Требуется реализовать задачу либо скриптом, либо настройкой Content Downloader

На входе: список запросов в текстовом файле построчно, список proxy серверов (IP + логи и пароль) в текстовом файле

1. Скрипт должен отличать бан и каптчу и прекращать использовать прокси, для Content Downloader - распознавать каптчу

2. На выходе должен быть CSV из двух колонок: исходный запрос и упрощённый HTML тела страницы (заголовки страниц обёрнуты в H2, сниппеты в P, остальное содержание и форматирование удалено)

3. Если в выдаче есть изображения-ссылки на Яндекс Картинки, нужно сохранить (одну/ две / все - как удобнее) и вставить тегом IMG в начало второй колонки CSV