Требуется продвижение только что созданного сайта. Тема "Аренда спецтехники". Сайт можно посмотреть тут: http://ruspec.ru/

Цель: попасть в топ-10 яндекса и гугла.

Пока продвижение интересует только по Новосибирску и Новосибирской области.

Написание статей хотелось бы возложить на Вас.

Пишите пожалуйста цену, сроки выхода в топ и список Ваших услуг которые входят в Вашу цену. Я буду сравнивать Ваши предложения с другими.