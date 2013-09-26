СЕО-тексты

Сотрудничество сложилось в лучших традициях с первых минут. Детальное объяснение пожеланий и четко изложенные требования в ТЗ. Немаловажно и приятное общение в ходе выполнения работ. Заказчик относится к копирайтеру как к партнеру, а не как к нанятому работнику. Естественно что это стимулирует к максимальной выкладке. Спасибо за возможность сотрудничества!