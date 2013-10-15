Раскрутка проекта Stud-Help.Com

Поисковые системы (SEO)Завершен18 заявок205 просмотров
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Привет всем.

Меня интересует помощь в раскрутке проекта по решению задач студентам в онлайне на сайте:

www.stud-help.com

Проект Stud-Help.Com наращивает свои темпы, и самостоятельно раскручивать и поддерживать сайт в ТОП-выдаче Яндекса и ГУГЛа - не хватает больше времени.

10 лет назад
dankovladik
Влад 
40 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
Phil900
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$45
18 дней
Филипп качественно относиться с своей работе по SEO оптимизации сайтов, много знает и консультирует, а еще больше - умеет делать. Заказал раскрутку сайта www.stud-help.com и уже через несколько дней начали индексироваться поисковиками обратные ссылки, что приносит Вашему сайту большой трафик. Поэтому всем советую работать с Филиппом.
Спасибо, отличный заказчик. Надеюсь, на дальнейшее сотрудничество! Удачи!
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