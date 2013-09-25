Поиск информации в американском сегменте интернета

$500
Поисковые системы (SEO)Закрыт4 заявки157 просмотров
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Нужно составить список сайтов определённых тематик из американского сегмента.

Требование - хорошее знание английского т.е. нужно будет читать не через google translate.

Более подробное ТЗ вышлю на почту.

10 лет назад
serserniks
Сергей 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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