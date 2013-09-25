Требуется СЕО на долгосрочное сотрудничество одному проекту (перспектива по нескольким проектам если сработаемся) Требования: Успешный опыт вывода в ТОП под Яндекс, Гугл в конкурентных тематиках. Опыт внутренней оптимизации сайтов Понимание принципов usability, опыт оптимизации интерфейсов Опыт составления аудитов ...
Поиск информации в американском сегменте интернета
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно составить список сайтов определённых тематик из американского сегмента.
Требование - хорошее знание английского т.е. нужно будет читать не через google translate.
Более подробное ТЗ вышлю на почту.
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