Темизировать Ubercart 2 (Drupal 6x)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки159 просмотров

Здравствуйте.

Необходимо темизировать список товаров при просмотре заказа (администратором и покупателем).

Детали во вложении. Там:

кол-во - в каждой позиции по несколько единиц товара;

стоимость - нужно выводить стоимость единицы товара.

Drupal
14 лет назад
Sergyus
Сергей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$50
1 день
Добропорядочный, ответственный исполнитель. Алексей отлично справился с проектом. Спасибо!
Проект завершен. Оплата поступила.

Заявки фрилансеров

alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад