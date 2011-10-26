Отстроить многопользовательскую галерею Битрикс

Задача: Реализовать для группы "пользователи" возможность загрузки фотографий и создания альбомов в фотогалерее; Осуществить вывод галереи на страницу галереи на сайте.

Текущая версия галереи позволяет создавать альбомы и загружать фото только администраторам, им же позволено и редактировать (и удалять) эти альбомы и фото.

Нужно создать новое правило для работы с галереей - это правило должно позволять загружать фото в галерею( создавать и редактировать(название альбома) альбомы). Но нельзя допустить чтобы пользователи могли удалять чужие фото. Однако редактировать свои фото не запрещается.

Если реализовать возможность редактирования не представляется возможным: необходимо позволить пользователям загрузку фото и создание альбомов, без возможности их удаления и редактирования пользователями.

Сроки для этого задания : 9 календарных дней.

С ув.