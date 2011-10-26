Настроить темплейтмонстровский шаблон джумлы

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Завершен4 заявки145 просмотров

Купил шаблон на темплейт монстре

Не могу настроить, времени не хватает

Надо все вывести как на демо

http://www.templatemonster.com/demo/30778.html

ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin)

скайп yakooobin

HTMLJoomla
14 лет назад
yakooobin
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад
$20
1 день
Отличная работа РЕКОМЕНДУЮ!
Оперативная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

superhero
Кларк 
44 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
21 отзыв(-2)
14 лет назад