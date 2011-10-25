Нужно сделать платный доступ к разделу сайта. То есть раздел сайта открывается и там даже есть информация, но она не полна, чтобы скачать больше себе информации - нужно получить платный доступ. Чтобы была оплата, скажем посуточно - кому надо на один раз зайти в раздел, помесячно, на три месяца и годовая оплата вип. Надо, чтобы человек оплачивал и получал код доступа в раздел и была бы дополнительная защита от передачи кода - вход и активация входа с электронной почты, например. Чтобы код не передавали друг другу. ) Или ваши варианты.

Подробности в личку. Указывайте, пожалуйста, примеры исполнения и стоимость работы.