- Добавление маршрутов общественного транспорта на сайт www.TransportUA.info, - Отрисовка маршрутов на картах Google Maps с помощью интерфейса сайта, - Добавление описания маршрутов (цена билета, перевозчик, длительность по времени, протяженность в км), - Тестирование работы сайта.
Магазин Magento
Настройка магазина Magento, написание модуля оплаты.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
- Поиск новых мастеров народного творчества для размещения работ на сайте-каталоге украинских мастеров Скрыня.нет, - Помощь мастерам в размещении работ на сайте, - Поиск и размещение информации о проходящих мастер-классах, курсах по различным видам творчества ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо исправить ошибки. сайт lib-med.ru Просьба прочитать тз и писать развернуто здесь! Не пишите в личку! оплата по факту, либо СБС Плачу всегда - см отзывыСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть сайт, интернет-магазин Shopkeeper, MODx 1.0.5 В принципе Shopkeeper работает, но есть пара небольших глюков, нужно до-настроить. Обязательное требование: запись заказов в БД и отправка копии заказа на емайл. url сайта предоставлю по ...Закрыт13 лет назад
Нужна серьезная доработка сайта на wordpress. требуется знание php (умение читать чужой код, веб-программирование) и wordpress. Мы отправляем ТЗ Вы говорите цену и сроки.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Не могу найте настройку вывода поля (цена) сейчас оно показывается только зарегенным пользователям, а нужно всем.Закрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте!На Joomla 1.7 Настроить,оформить SobiPRo должно выглядеть примерно так В категории прикрепил картинку В самом материале примерно как здесь http://demo.sobi.pro/joomla-restaurant-guide/bars-pubs-and-clubs/71-Johnnys-Steakhouse Ещё добавить соц.закладки и комментарии Табы: 1.Примерно как в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Есть готовая верстка. Нужно подключить к WordPress или Modx. Еще нужно сделать JQuery слайдер и подключить новости и галерею. Верстку отправлю исполнителю.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на joomla 1.7. У этого сайта есть стандартный компонент com_newsfeeds (ленты новостей), который выводит канал новостей с другого сайта. Сейчас он выводит на сайт заголовок и текст ...Закрыт13 лет назад
Необходимо перенести всю информацию со старого сайта перенести на новый.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт14 лет назад