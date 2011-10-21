Добавление контента на сайт Skrynya.net

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок400 просмотров

- Поиск новых мастеров народного творчества для размещения работ на сайте-каталоге украинских мастеров Скрыня.нет,

- Помощь мастерам в размещении работ на сайте,

- Поиск и размещение информации о проходящих мастер-классах, курсах по различным видам творчества и рукоделия,

- Тестирование работы сайта.

13 лет назад
BBrothers
Олег 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров