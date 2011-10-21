- Добавление маршрутов общественного транспорта на сайт www.TransportUA.info, - Отрисовка маршрутов на картах Google Maps с помощью интерфейса сайта, - Добавление описания маршрутов (цена билета, перевозчик, длительность по времени, протяженность в км), - Тестирование работы сайта.
Добавление контента на сайт Skrynya.net
- Поиск новых мастеров народного творчества для размещения работ на сайте-каталоге украинских мастеров Скрыня.нет,
- Помощь мастерам в размещении работ на сайте,
- Поиск и размещение информации о проходящих мастер-классах, курсах по различным видам творчества и рукоделия,
- Тестирование работы сайта.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо исправить ошибки. сайт lib-med.ru Просьба прочитать тз и писать развернуто здесь! Не пишите в личку! оплата по факту, либо СБС Плачу всегда - см отзывыСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Перенести сайт на вордпресс, подключить весь функционал, привязать формы, настроить как есть. Форума не будет. ваши стоимость и сроки. оплата по вебмани. www_kcet_kzСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужна серьезная доработка сайта на wordpress. требуется знание php (умение читать чужой код, веб-программирование) и wordpress. Мы отправляем ТЗ Вы говорите цену и сроки.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Не могу найте настройку вывода поля (цена) сейчас оно показывается только зарегенным пользователям, а нужно всем.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте!На Joomla 1.7 Настроить,оформить SobiPRo должно выглядеть примерно так В категории прикрепил картинку В самом материале примерно как здесь http://demo.sobi.pro/joomla-restaurant-guide/bars-pubs-and-clubs/71-Johnnys-Steakhouse Ещё добавить соц.закладки и комментарии Табы: 1.Примерно как в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Есть готовая верстка. Нужно подключить к WordPress или Modx. Еще нужно сделать JQuery слайдер и подключить новости и галерею. Верстку отправлю исполнителю.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на joomla 1.7. У этого сайта есть стандартный компонент com_newsfeeds (ленты новостей), который выводит канал новостей с другого сайта. Сейчас он выводит на сайт заголовок и текст ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести всю информацию со старого сайта перенести на новый.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Пытаюсь перенести сайт с другого сервера, сделали бекап. Устанавливаю через kickstart.php Joomla установилась, но не переходит по ссылкам на внутренние страницы. Есть главная страница, а внутренние ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад