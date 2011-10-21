Настроить, оформить SobiPRo и созд. модуль поиска

$100
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  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок126 просмотров

Здравствуйте!На Joomla 1.7

Настроить,оформить SobiPRo должно выглядеть примерно так

В категории прикрепил картинку

В самом материале примерно как здесь http://demo.sobi.pro/joomla-restaurant-guide/bars-pubs-and-clubs/71-Johnnys-Steakhouse

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Табы:

1.Примерно как в категории

2.Описание

3.Видео с ютубе

4.Отзыв

Модуль поиска по 2 полям (выпадающий список) и по дате (от:(выпадающий календарик) до:(выпадающий календарик))

ТЗ если надо напишу!

Или на К2

Joomla
14 лет назад
mishany27
Михаил 
33 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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