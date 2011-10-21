Перенести сайт на вордпресс, подключить весь функционал, привязать формы, настроить как есть. Форума не будет. ваши стоимость и сроки. оплата по вебмани. www_kcet_kz
Настроить, оформить SobiPRo и созд. модуль поиска
Здравствуйте!На Joomla 1.7
Настроить,оформить SobiPRo должно выглядеть примерно так
В категории прикрепил картинку
В самом материале примерно как здесь http://demo.sobi.pro/joomla-restaurant-guide/bars-pubs-and-clubs/71-Johnnys-Steakhouse
Ещё добавить соц.закладки и комментарии
Табы:
1.Примерно как в категории
2.Описание
3.Видео с ютубе
4.Отзыв
Модуль поиска по 2 полям (выпадающий список) и по дате (от:(выпадающий календарик) до:(выпадающий календарик))
ТЗ если надо напишу!
Или на К2
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $70
Есть готовая верстка. Нужно подключить к WordPress или Modx. Еще нужно сделать JQuery слайдер и подключить новости и галерею. Верстку отправлю исполнителю.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на joomla 1.7. У этого сайта есть стандартный компонент com_newsfeeds (ленты новостей), который выводит канал новостей с другого сайта. Сейчас он выводит на сайт заголовок и текст ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести всю информацию со старого сайта перенести на новый.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Пытаюсь перенести сайт с другого сервера, сделали бекап. Устанавливаю через kickstart.php Joomla установилась, но не переходит по ссылкам на внутренние страницы. Есть главная страница, а внутренние ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно исправить верстку в joomla tags с типом отображения блог. Пишите цену.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Реорганизация структуры каталога. 2. Сортировка и отбор товаров внутри категорий по различным критериям выбора: цене, производителю, и др. Критерий зависит от типа товара, и в каждой категории он может быть свой. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно перевести блог http://kak.pp.ua/ с ucoz cms на wordpress. Так, чтобы даты и линки на все посты сохранились. Плюс тему для wordpress подобрать под сайт. Страниц около 100.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Действующий проект PhpProBid 6.07 (лицензия) нуждается в обновлении до версии 6.10, а так же доработках по ускорению процесса регистрации и процесса выставления товаров. Так же необходим полный перевод скрипта на русский язык. При положительном ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо оказывать техническую поддержку клиентам. Сайты на Друпал / Drupal. Частота обращений не высокая - 1-4 заявки в неделю. Прогнозируемое время - от 5 до 60 минут на заявку. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад