Перевести блог с ucoz на wordpress

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки172 просмотра

Нужно перевести блог http://kak.pp.ua/ с ucoz cms на wordpress.

Так, чтобы даты и линки на все посты сохранились.

Плюс тему для wordpress подобрать под сайт.

Страниц около 100.

WordPress
14 лет назад
webtaras
Тарас 
36 лет
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

kolyabres
Николай 
34 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад
$30
10 дней
С заданием справился на отлично. Все выявленные после "глюки" поправил. Приятно было сотрудничать. Успехов!
Отличный заказчик, приятный в общении, точно ставит задание надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

kolyabres
Николай 
34 года
14 лет в сервисе
Был
год назад
14 лет назад

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