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Перевести блог с ucoz на wordpress
Нужно перевести блог http://kak.pp.ua/ с ucoz cms на wordpress.
Так, чтобы даты и линки на все посты сохранились.
Плюс тему для wordpress подобрать под сайт.
Страниц около 100.
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