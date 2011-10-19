Надо добавить метки в Джумлу

На странице www.avtodirektor.ru/faq надо сделать возможность каждому вопросу добавлять метку с названием марки авто. Здесь я показал как это должно выглядеть (оранжевые ссылки) – prntscr.com/3kx6y

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