Надо добавить метки в Джумлу

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Закрыт4 заявки125 просмотров

На странице www.avtodirektor.ru/faq надо сделать возможность каждому вопросу добавлять метку с названием марки авто. Здесь я показал как это должно выглядеть (оранжевые ссылки) – prntscr.com/3kx6y

Жду ваших предложений по цене. По всем уточняющим вопросам пишите здесь или в личку

Joomla
14 лет назад
fastjob
Игорь 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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