Поставить карту сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки151 просмотр

Необходимо установить подробную карту сайта на джумловский сайт.

14 лет назад
ALEXRAW74
Алексей 
50 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

starlight
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад
$80
1 день

Заявки фрилансеров

starlight
Антон 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад
14 лет назад