Приветствую тех, кто работает с hostcms. Нужно перенести сайт _validus . com . ua на эту систему с сохранением всех функциональных возможностей и текстов. Прошу цену и срок.
Modx. Каталог программ.
Надеть верстку на modx. срок, цена?
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