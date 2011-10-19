Перенос сайта на hostcms

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки100 просмотров

Приветствую тех, кто работает с hostcms.

Нужно перенести сайт _validus . com . ua на эту систему с сохранением всех функциональных возможностей и текстов.

Прошу цену и срок.

14 лет назад
SeasonID
44 года
14 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров