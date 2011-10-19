Переделать компонент JComments 2.2.0 ( для Joomla)

Если это вообще возможно:

- Хотелось бы добавить в компонет JComments 2.2.0 (для Joomla! 1,5 ) возможность создавать комментарии к имеющимся статьям. Чтобы можно было вносить комментарии из текстового файла (вручную копипастом) в комментарии статьи. Внимание, не редактировать (эта функция есть), а создавать.

- Или предложить другой компонет.

- Или предложить вообще другой способ внесения комментариев.

Пожалуйста, не надо описывать свои достижения или отсылать коммерческие предложения.

Интересует просто время и стоимость работ или сразу готовый результат.

Оплата сразу после тестирования продукта или способа.

Желательно, все на [email protected]

Спасибо.

Татьяна Николаева.