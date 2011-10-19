Необходимо перенести сайт на современную систему CMS которая соответствует следующим требованиям:

• Использование шаблонов отображения, автоматически применяемых к новому или существующему контенту.

• Простота редактирования контента благодаря визуальным редакторам.

• Расширяемость за счет установки дополнительных модулей и плагинов.

• Визуализация содержимого, благодаря которой пользователь может увидеть создаваемый контент до отправки его на сайт (предварительный просмотр).

• Автоматическое обновление и следование веб стандартам.

• Управление документооборотом.

• Единая категоризация всех видов содержимого.

• Управление пользователями с различным уровнем доступа.

• Поддержка баз данных (MySQL и желательно PostgreSQL).

• Адаптированная под многоязычность архитектура, позволяющая быстро и легко создавать контент для различных языков, определяя страницы и блоки для перевода.

• Инструмент для перевода, позволяющий инициировать перевод недавно появившегося содержимого по запросу администратора, а также планировать создание переводов для будущего содержимого.

• Простой экспорт и импорт текста в XML и другие популярные форматы для более удобного взаимодействия с вашими партнёрами и командой поддержки ресурса.

• Полная поддержка юникода, что обеспечит полностью корректную работу с любым языком.

• Возможность обрабатывать контент, не имеющий аналогов на родном для вашего сайта языке.

• Поддержка инструментов, позволяющих управлять медиа-содержимым на сайте, а также разделять контент на группы по принадлежности к определённому языку.

• Автоматическое вытаскивание и размещение контента из и на ресурсах ваших иностранных партнеров.

• Разделение содержимого и представления

• Встроенное комментирование содержимого

• Встроенное редактирование содержимого

• Тематические дискуссионные группы

• Управление правами доступа

• Поиск содержимого

• Аутентификация перед просмотром какого-либо содержимого

• Управление сессиями, включая завершение, а также соглашение с условиями использования

• Поддержка взаимодействия сообщества через дискуссии

• Простой курс обучения по работе с системой управления содержимым

• Простой интерфейс администрирования системы управления содержимым.

• Поддержка установки на различные web сервера.

Провести СЕО оптимизацию.