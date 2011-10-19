Переделки касающиеся в большей части ЧПУ. Задание в прикрепленном файле. Жду оценки задачи, сроки, стоимость.
Перенести сайт на современную систему CMS
Необходимо перенести сайт на современную систему CMS которая соответствует следующим требованиям:
• Использование шаблонов отображения, автоматически применяемых к новому или существующему контенту.
• Простота редактирования контента благодаря визуальным редакторам.
• Расширяемость за счет установки дополнительных модулей и плагинов.
• Визуализация содержимого, благодаря которой пользователь может увидеть создаваемый контент до отправки его на сайт (предварительный просмотр).
• Автоматическое обновление и следование веб стандартам.
• Управление документооборотом.
• Единая категоризация всех видов содержимого.
• Управление пользователями с различным уровнем доступа.
• Поддержка баз данных (MySQL и желательно PostgreSQL).
• Адаптированная под многоязычность архитектура, позволяющая быстро и легко создавать контент для различных языков, определяя страницы и блоки для перевода.
• Инструмент для перевода, позволяющий инициировать перевод недавно появившегося содержимого по запросу администратора, а также планировать создание переводов для будущего содержимого.
• Простой экспорт и импорт текста в XML и другие популярные форматы для более удобного взаимодействия с вашими партнёрами и командой поддержки ресурса.
• Полная поддержка юникода, что обеспечит полностью корректную работу с любым языком.
• Возможность обрабатывать контент, не имеющий аналогов на родном для вашего сайта языке.
• Поддержка инструментов, позволяющих управлять медиа-содержимым на сайте, а также разделять контент на группы по принадлежности к определённому языку.
• Автоматическое вытаскивание и размещение контента из и на ресурсах ваших иностранных партнеров.
• Разделение содержимого и представления
• Встроенное комментирование содержимого
• Встроенное редактирование содержимого
• Тематические дискуссионные группы
• Управление правами доступа
• Поиск содержимого
• Аутентификация перед просмотром какого-либо содержимого
• Управление сессиями, включая завершение, а также соглашение с условиями использования
• Поддержка взаимодействия сообщества через дискуссии
• Простой курс обучения по работе с системой управления содержимым
• Простой интерфейс администрирования системы управления содержимым.
• Поддержка установки на различные web сервера.
Провести СЕО оптимизацию.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $250
Добрый день, есть сайт "th egoo dlife .ru" (без пробелов). Он на движке WordPress и на хостинге, рекомендованном со стороны WordPress - Bluehost.com. Включено несколько стандартных плагинов. Проблема в следующем: сайт ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт13 лет назад
есть сайт http://bodysport.com.ua на джумле 1.0 требуется создать копию сайта на http://bodysport.in.ua Оба домена принадлежат мне находятся на одном хостинге. настроен джумлапак. с ув.Завершен14 лет назад
http://forum.mydiet.com.ua/index.php Админ может править другим репутацию, юзеры не могут править друг другу. Настройки уже какие только в модуле не выставлял. Сейчас такие - http://floomby.ru/content/X90AQlD26k Помогите либо настроить и исправить ...Завершен14 лет назад
Есть 2 магазина на Virtuemart - один оптовый, другой розничный. Задача - импортировать всю информацию с оптового сайта- частично решено с помощью CSV Improved - но картинки он не переносит.Только пути. Категории и описания ...Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт14 лет назад
- $55
Здравствуйте, есть сайт во вложении, надо на cms joomla 1.5 сделать точно такой же шаблон, один в один. Можно написать отдельно цену по переносу информации. Срок: до пятницы.Завершен14 лет назад
- $250
Требуется поставить сверстанные шаблоны на UMI.CMS (лицензия приобретена) + выполнить несколько модификаций стандартного функционала.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $50
Надо настроить: 1) Цену для оптовиков, чтобы роль оптовик видела цену для оптовика. 2) Свойства товара: выпадающие списки размер, цена.Закрыт14 лет назад
Требуется начальная интеграция и настройка плагина Monoslideshow для NextGEN Gallery в WordPress! Опыт в реализации подобных проектов желателен.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо Используя плагин Facebox, реализовать следуещее: При нажатии на саму картинку товара (уже находясь на самой странице товара, flypage) Открывалось всплывающее окно с большой картинкой, ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад