Перенести сайт на другой хост (DLE)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок199 просмотров

необходимо перенести сайт (DLE) на другой хост.

С установкой и настройкой плагина.

Сегодня!

DLE
14 лет назад
kopyha
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров