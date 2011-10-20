Перенос сайта на новую CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок304 просмотра

Необходим перенос сайта на новую CMS (MODx, HostCMS, TYPO3, UMI.CMS, NetCat, 1C Битрикс) + доработка некоторых разделов (ТЗ при переписке). территориальная принадлежность г. Минск

КОНТАКТЫ: [email protected] +375296736574

MODX
14 лет назад
kiryl
30 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров