Модули VirtueMart

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка119 просмотров

Доработать mod_virtuemart_manufacturers так,чтобы производители отражались для каждого пункта меню свои, только при входе в это меню.настроить mod_virtuemart_universal, чтобы он отображался только на главной странице. При входе в корзину, чтобы она появлялась вверху страницы.

14 лет назад
olympia11
Ирина 
41 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад
$50
4 дня
Отличный специалист по Joomla и VirtueMart. Сделал все на высшем уровне и даже больше,чем было оговорено по тз.Владислав приятен и легок в общении.Буду обращаться еще, рекомендую.
От работы с Ириной получил огромное удовльствие. Приятный в общении клиент. Буду рад помогать в работе дальше.

Заявки фрилансеров

DesignExelent
Владислав 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
11 отзывов(-4)
14 лет назад