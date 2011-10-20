Обновить сайт на Joomla 1.5

  1. Биржа фриланса
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Закрыт10 заявок204 просмотра

Добрый день!

Необходимо обновить сайт на джумле. Адрес сайта: http://iron-league.ru/

Техническое задание, текстовые и графические материалы в приложении.

Необходимо сориентировать меня по цене и срокам. Учесть, что я не крайний заказчик, и могут быть уточнения со стороны Заказчика.

Буду рад поработать!)

Joomla
14 лет назад
filipyev
Игорь 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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