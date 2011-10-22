Доработка сайта на Joomla

Сделать пару правок на сайте у всех блоков слева сделать ссылку т.е. нажал на картинку - ушёл на эту ссылку

Расписание сверху - так же - ссылка Убрать ссылку из меню - Фотогалерея Убрать сверху Пригласить друга

Сверху записаться - ссылко У статей выключить бло Добавить модуль "Новости" - его сделать активным по ссылке "В курсе событий" Всё что сейчас в блоке "В курсе событий" засунуть в "Материалы"