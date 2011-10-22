Доработка сайта на Joomla

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок168 просмотров

Сделать пару правок на сайте у всех блоков слева сделать ссылку т.е. нажал на картинку - ушёл на эту ссылку

Расписание сверху - так же - ссылка Убрать ссылку из меню - Фотогалерея Убрать сверху Пригласить друга

Сверху записаться - ссылко У статей выключить бло Добавить модуль "Новости" - его сделать активным по ссылке "В курсе событий" Всё что сейчас в блоке "В курсе событий" засунуть в "Материалы"

Joomla
14 лет назад
MityaSazonov
Дмитрий 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

zombieman
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
14 лет назад
$20
1 день
Всё было сделано отлично буду обращаться
Оплатил все воврем, без всяких проблем,приятен в общении, надеюсь буду работать вместе далее. Советую.

Заявки фрилансеров

zombieman
Руслан 
32 года
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
37 отзывов(-2)
14 лет назад

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