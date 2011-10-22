1. Не отображаются некоторые картинки(не хватает слэша в начале пути). 2. Не отображаются кнопки оформления заказа в корзине. 3. Не отправляется заказ (отправляет только в IE). CMS самописная.
Доработка сайта на Joomla
Сделать пару правок на сайте у всех блоков слева сделать ссылку т.е. нажал на картинку - ушёл на эту ссылку
Расписание сверху - так же - ссылка Убрать ссылку из меню - Фотогалерея Убрать сверху Пригласить друга
Сверху записаться - ссылко У статей выключить бло Добавить модуль "Новости" - его сделать активным по ссылке "В курсе событий" Всё что сейчас в блоке "В курсе событий" засунуть в "Материалы"
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Заявки фрилансеров
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