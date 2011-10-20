Поправить сайт

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Закрыт5 заявок133 просмотра

1. Не отображаются некоторые картинки(не хватает слэша в начале пути).

2. Не отображаются кнопки оформления заказа в корзине.

3. Не отправляется заказ (отправляет только в IE).

CMS самописная.

14 лет назад
kerr
39 лет
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад
$20
2 дня

Заявки фрилансеров

arengin
33 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
14 лет назад

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