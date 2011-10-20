Необходим перенос сайта на новую CMS (MODx, HostCMS, TYPO3, UMI.CMS, NetCat, 1C Битрикс) + доработка некоторых разделов (ТЗ при переписке). территориальная принадлежность г. Минск КОНТАКТЫ: [email protected] +375296736574
Плагин для Wordpress
Нужен плагин для определения дублирующихся записей и расширение функций CMS
Требуемая функциональность
- автоматический поиск и вывод в отдельную вкладку записей с одинаковым названием с возможностью редактировать-просматривать-удалять
- вывод непосредственно на страницу редактирования записи предупрждения о дублировании при публикации новой статьи
- отображение суточной-недельной статистики по логинам авторов (кто что опубликовал, какие материалы запланированы) с выделением дублей записей по названию
- ToDo на Dashboard который будет видно всем авторам
*(по возможности) адаптация плагина yarpp для поиска дублей записей по содержанию
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо обновить сайт на джумле. Адрес сайта: http://iron-league.ru/ Техническое задание, текстовые и графические материалы в приложении. Необходимо сориентировать меня по цене и срокам. Учесть, что ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Доработать mod_virtuemart_manufacturers так,чтобы производители отражались для каждого пункта меню свои, только при входе в это меню.настроить mod_virtuemart_universal, чтобы он отображался только на главной странице. При входе в корзину, чтобы она появлялась вверху страницы.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен14 лет назад
Здравствуйте, нужно натянуть новый дизайн на Битрикс портал, немного изменить функционал portal.permkkm.ru/ и разобраться одной проблемкой с файлами и папками практически все разделы описанные в т.з. уже существуют, ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад
На странице www.avtodirektor.ru/faq надо сделать возможность каждому вопросу добавлять метку с названием марки авто. Здесь я показал как это должно выглядеть (оранжевые ссылки) – prntscr.com/3kx6y Жду ваших предложений по цене. По всем уточняющим вопросам ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Необходимо установить подробную карту сайта на джумловский сайт.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $130
Надеть верстку на modx. срок, цена?Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $250
Приветствую тех, кто работает с hostcms. Нужно перенести сайт _validus . com . ua на эту систему с сохранением всех функциональных возможностей и текстов. Прошу цену и срок.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Если это вообще возможно: - Хотелось бы добавить в компонет JComments 2.2.0 (для Joomla! 1,5 ) возможность создавать комментарии к имеющимся статьям. Чтобы можно было вносить комментарии из текстового файла (вручную копипастом) в комментарии ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать исправления в шапке и в боковушке ася:пять шесть ноль шесть один шесть девять один семь (yakooobin) скайп yakooobinСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт14 лет назад