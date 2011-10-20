Плагин для Wordpress

  1. Биржа фриланса
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Закрыт2 заявки151 просмотр

Нужен плагин для определения дублирующихся записей и расширение функций CMS

Требуемая функциональность

- автоматический поиск и вывод в отдельную вкладку записей с одинаковым названием с возможностью редактировать-просматривать-удалять

- вывод непосредственно на страницу редактирования записи предупрждения о дублировании при публикации новой статьи

- отображение суточной-недельной статистики по логинам авторов (кто что опубликовал, какие материалы запланированы) с выделением дублей записей по названию

- ToDo на Dashboard который будет видно всем авторам

*(по возможности) адаптация плагина yarpp для поиска дублей записей по содержанию

WordPress
14 лет назад
seomasterstudio
Владимир 
49 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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