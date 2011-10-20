Упрощение работы с PhpProBid и обнова

Действующий проект PhpProBid 6.07 (лицензия) нуждается в обновлении до версии 6.10, а так же доработках по ускорению процесса регистрации и процесса выставления товаров. Так же необходим полный перевод скрипта на русский язык.

При положительном результате заказ на доработку будет расширен.