Сделать пару правок на сайте у всех блоков слева сделать ссылку т.е. нажал на картинку - ушёл на эту ссылку Расписание сверху - так же - ссылка Убрать ссылку из меню - Фотогалерея ...
Техническая поддержка проектов на Drupal
Необходимо оказывать техническую поддержку клиентам. Сайты на Друпал / Drupal.
Частота обращений не высокая - 1-4 заявки в неделю. Прогнозируемое время - от 5 до 60 минут на заявку.
Типовые просьбы клиентов:
1) залить публикацию (текст + изображение) если они по какой-либо причине не могут это сделать самостоятельно. Может потребоваться незначительная корректировка изображений по цветности, резкости и размеру.
2) подсказать как что-то выполнить самостоятельно на сайте
3) внести изменения в структуру сайта (добавить раздел, страницу и т.п. без программирования).
4) внести изменения (доработка или исправление ошибки) в сайте. Если доработка не может быть выполнена своими силами - передать заявку на исполнение программисту. Соответственно исполнение подобной заявки превращается в менеджмент.
Общение с заказчиками осуществляется через тикет систему.
Требования - задачи хоть и простые но их необходимо выволнять качественно и в согласованные сроки. Время реакции должно быть в теч. часа. Подчеркиваю - не исполнения, а именно реакции за заявку. Т.е. в теч. часа надо ознакомиться с заявкой, при необходимости задать вопросы клиенту и подтвердить что все понятно, заявка принята в работу и будет исполнена к определенному сроку.
Если исполнение заявки вызывает трудности, то связаться с разработчиками или админом.
Главное в этой работе оперативная реакция, качественное исполнение и адекватное общение с клиентами.
Заявки фрилансеров
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