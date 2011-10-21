Перенос сайта на другой хостинг

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Закрыт1 заявка135 просмотров

Здравствуйте.

Пытаюсь перенести сайт с другого сервера, сделали бекап.

Устанавливаю через kickstart.php

Joomla установилась, но не переходит по ссылкам на внутренние страницы.

Есть главная страница, а внутренние 404 not found.

Возможно проблема в хостинге? Но не знаю, пробовал на другом не получается.

Вот что нашел – www.joomla-docs.ru/Joomla...

Кто знает в чем проблема и поможет разобраться с Joomla?

Цена - предлагайте, ICQ: 619493156

Joomla
14 лет назад
Mazuer
Денис 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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