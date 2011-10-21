Нужно исправить верстку в joomla tags с типом отображения блог. Пишите цену.
Перенос сайта на другой хостинг
Здравствуйте.
Пытаюсь перенести сайт с другого сервера, сделали бекап.
Устанавливаю через kickstart.php
Joomla установилась, но не переходит по ссылкам на внутренние страницы.
Есть главная страница, а внутренние 404 not found.
Возможно проблема в хостинге? Но не знаю, пробовал на другом не получается.
Вот что нашел – www.joomla-docs.ru/Joomla...
Кто знает в чем проблема и поможет разобраться с Joomla?
Цена - предлагайте, ICQ: 619493156
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Реорганизация структуры каталога. 2. Сортировка и отбор товаров внутри категорий по различным критериям выбора: цене, производителю, и др. Критерий зависит от типа товара, и в каждой категории он может быть свой. ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно перевести блог http://kak.pp.ua/ с ucoz cms на wordpress. Так, чтобы даты и линки на все посты сохранились. Плюс тему для wordpress подобрать под сайт. Страниц около 100.Завершен14 лет назад
Действующий проект PhpProBid 6.07 (лицензия) нуждается в обновлении до версии 6.10, а так же доработках по ускорению процесса регистрации и процесса выставления товаров. Так же необходим полный перевод скрипта на русский язык. При положительном ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо оказывать техническую поддержку клиентам. Сайты на Друпал / Drupal. Частота обращений не высокая - 1-4 заявки в неделю. Прогнозируемое время - от 5 до 60 минут на заявку. ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Сделать пару правок на сайте у всех блоков слева сделать ссылку т.е. нажал на картинку - ушёл на эту ссылку Расписание сверху - так же - ссылка Убрать ссылку из меню - Фотогалерея ...Завершен14 лет назад
1. Не отображаются некоторые картинки(не хватает слэша в начале пути). 2. Не отображаются кнопки оформления заказа в корзине. 3. Не отправляется заказ (отправляет только в IE). CMS самописная.Закрыт14 лет назад
Нужен плагин для определения дублирующихся записей и расширение функций CMS Требуемая функциональность - автоматический поиск и вывод в отдельную вкладку записей с одинаковым названием с возможностью редактировать-просматривать-удалять - вывод непосредственно ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходим перенос сайта на новую CMS (MODx, HostCMS, TYPO3, UMI.CMS, NetCat, 1C Битрикс) + доработка некоторых разделов (ТЗ при переписке). территориальная принадлежность г. Минск КОНТАКТЫ: [email protected] +375296736574Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день! Необходимо обновить сайт на джумле. Адрес сайта: http://iron-league.ru/ Техническое задание, текстовые и графические материалы в приложении. Необходимо сориентировать меня по цене и срокам. Учесть, что ...Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт13 лет назад