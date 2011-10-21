Перенос сайта на другой хостинг

Здравствуйте.

Пытаюсь перенести сайт с другого сервера, сделали бекап.

Устанавливаю через kickstart.php

Joomla установилась, но не переходит по ссылкам на внутренние страницы.

Есть главная страница, а внутренние 404 not found.

Возможно проблема в хостинге? Но не знаю, пробовал на другом не получается.

Вот что нашел – www.joomla-docs.ru/Joomla...

Кто знает в чем проблема и поможет разобраться с Joomla?

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