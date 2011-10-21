Внесение правок в существующий сайт

1. Реорганизация структуры каталога.

2. Сортировка и отбор товаров внутри категорий по различным критериям выбора: цене, производителю, и др.

Критерий зависит от типа товара, и в каждой категории он может быть свой.

3. Добавление кнопок +1, Лайк, и т.д. на страницах каталога и товаров.

4. Усовершенствование поиска: вывод результатов поиска, предикативный ввод, поиск по артикулу.

5. Присвоение уникального номера для каждого нового заказа.

Опыт работы с Джумлой обязателен. Только Киев.