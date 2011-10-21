Доработка компонента com_newsfeeds для joomla 1.7

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Закрыт2 заявки142 просмотра

Здравствуйте.

Есть сайт на joomla 1.7.

У этого сайта есть стандартный компонент com_newsfeeds (ленты новостей), который выводит канал новостей с другого сайта.

Сейчас он выводит на сайт заголовок и текст новости.

Нужно настроить его таким образом чтобы он выводил на сайт еще и изображение, взятое случайным образом из папки на сайте.

Предоплата 50%.

Спасибо.

Joomla
14 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

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