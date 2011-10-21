Перенести сайт на вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок190 просмотров

Перенести сайт на вордпресс, подключить весь функционал, привязать формы, настроить как есть. Форума не будет. ваши стоимость и сроки. оплата по вебмани. www_kcet_kz

WordPress
13 лет назад
mitrakov
48 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад
$90
5 дней

Заявки фрилансеров

LCGreyAngel
52 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
13 лет назад

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