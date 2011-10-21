Подключить верстку к WordPress или Modx

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт10 заявок235 просмотров

Есть готовая верстка. Нужно подключить к WordPress или Modx. Еще нужно сделать JQuery слайдер и подключить новости и галерею.

Верстку отправлю исполнителю.

jQueryMODXWordPress
14 лет назад
Stefee
Олег 
32 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад
$70
3 дня

Заявки фрилансеров

Dreeman
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 лет назад