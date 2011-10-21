Добавление контента на сайт TransportUA.info

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок342 просмотра

- Добавление маршрутов общественного транспорта на сайт www.TransportUA.info,

- Отрисовка маршрутов на картах Google Maps с помощью интерфейса сайта,

- Добавление описания маршрутов (цена билета, перевозчик, длительность по времени, протяженность в км),

- Тестирование работы сайта.

13 лет назад
BBrothers
Олег 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров