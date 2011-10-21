Необходимо исправить ошибки. сайт lib-med.ru Просьба прочитать тз и писать развернуто здесь! Не пишите в личку! оплата по факту, либо СБС Плачу всегда - см отзывы
Доработка сайта (wordpress)
Нужна серьезная доработка сайта на wordpress.
требуется знание php (умение читать чужой код, веб-программирование) и wordpress.
Мы отправляем ТЗ Вы говорите цену и сроки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Перенести сайт на вордпресс, подключить весь функционал, привязать формы, настроить как есть. Форума не будет. ваши стоимость и сроки. оплата по вебмани. www_kcet_kzСистемы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Не могу найте настройку вывода поля (цена) сейчас оно показывается только зарегенным пользователям, а нужно всем.Закрыт14 лет назад
- $100
Здравствуйте!На Joomla 1.7 Настроить,оформить SobiPRo должно выглядеть примерно так В категории прикрепил картинку В самом материале примерно как здесь http://demo.sobi.pro/joomla-restaurant-guide/bars-pubs-and-clubs/71-Johnnys-Steakhouse Ещё добавить соц.закладки и комментарии Табы: 1.Примерно как в ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Есть готовая верстка. Нужно подключить к WordPress или Modx. Еще нужно сделать JQuery слайдер и подключить новости и галерею. Верстку отправлю исполнителю.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на joomla 1.7. У этого сайта есть стандартный компонент com_newsfeeds (ленты новостей), который выводит канал новостей с другого сайта. Сейчас он выводит на сайт заголовок и текст ...Закрыт13 лет назад
Необходимо перенести всю информацию со старого сайта перенести на новый.Системы управления (CMS)20 заявокЗакрыт14 лет назад
Здравствуйте. Пытаюсь перенести сайт с другого сервера, сделали бекап. Устанавливаю через kickstart.php Joomla установилась, но не переходит по ссылкам на внутренние страницы. Есть главная страница, а внутренние ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужно исправить верстку в joomla tags с типом отображения блог. Пишите цену.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт13 лет назад
1. Реорганизация структуры каталога. 2. Сортировка и отбор товаров внутри категорий по различным критериям выбора: цене, производителю, и др. Критерий зависит от типа товара, и в каждой категории он может быть свой. ...Закрыт13 лет назад