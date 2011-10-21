Доработка сайта (wordpress)

Здравствуйте!На Joomla 1.7 Настроить,оформить SobiPRo должно выглядеть примерно так В категории прикрепил картинку В самом материале примерно как здесь http://demo.sobi.pro/joomla-restaurant-guide/bars-pubs-and-clubs/71-Johnnys-Steakhouse Ещё добавить соц.закладки и комментарии Табы: 1.Примерно как в ...