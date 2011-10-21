Доработка сайта (wordpress)

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Закрыт4 заявки139 просмотров

Нужна серьезная доработка сайта на wordpress.

требуется знание php (умение читать чужой код, веб-программирование) и wordpress.

Мы отправляем ТЗ Вы говорите цену и сроки.

PHPWordPress
14 лет назад
mikevl
Михаил 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров