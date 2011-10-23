Донастроить Shopkeeper для MODx

Есть сайт, интернет-магазин Shopkeeper, MODx 1.0.5

В принципе Shopkeeper работает, но есть пара небольших глюков, нужно до-настроить. Обязательное требование: запись заказов в БД и отправка копии заказа на емайл.

url сайта предоставлю по запросу, исполнителю предоставлю копии БД и файлов для локальной работы

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