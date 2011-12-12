Разработка веб-сервиса по скупке цифровых товаров

Требуется разработать веб-сайт который будет :

• Позволять пользователям загружать цифровые товары

• Позволять пользователям просматривать загруженный материал в личном кабинете

• Позволять администратору принимать или отклонять товары.

• Позволять Пользователю просматривать историю загрузок и полученных выплат (администратору для всех пользователей)

• Позволять администратору делегировать права по приему отклонению оплаты модераторам

• Позволять администратору назначать цену товара для каждого уровня пользователя.

Подробное техническое задание вышлю исполнителю.

Желательно использовать CMS Drupal (возможны варианты)

На мой взгляд подобной логикой обладает модуль http://drupal.org/project/userpoints. Если я не прав и вам известен модуль с необходимой логикой для одной из CMS, готов обсудить. (не хотелось бы писать все с нуля)

Имеется макет в формате PSD в котором прорисованы все страницы.

Интеграция платежных систем не требуется