Разработка веб-сервиса по скупке цифровых товаров

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки177 просмотров

Требуется разработать веб-сайт который будет :

• Позволять пользователям загружать цифровые товары

• Позволять пользователям просматривать загруженный материал в личном кабинете

• Позволять администратору принимать или отклонять товары.

• Позволять Пользователю просматривать историю загрузок и полученных выплат (администратору для всех пользователей)

• Позволять администратору делегировать права по приему отклонению оплаты модераторам

• Позволять администратору назначать цену товара для каждого уровня пользователя.

Подробное техническое задание вышлю исполнителю.

Желательно использовать CMS Drupal (возможны варианты)

На мой взгляд подобной логикой обладает модуль http://drupal.org/project/userpoints. Если я не прав и вам известен модуль с необходимой логикой для одной из CMS, готов обсудить. (не хотелось бы писать все с нуля)

Имеется макет в формате PSD в котором прорисованы все страницы.

Интеграция платежных систем не требуется

Drupal
14 лет назад
pcstarter
Бешлиу 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

Выбранный исполнитель

eoi
55 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад
$250
20 дней
Орест отлично справился с задачей. Было приятно вместе работать все это время. Очень хотелось бы чтоб все исполнители работали так как он. Уверен что на этом наше сотрудничество только начинается.
Сергей - отличный заказчик, знает чего хочет. Четкое задание. Постоянно онлайн. Приятное общение. И вовремя переведенный платеж. Вобщем, только положительные эмоции! Благодарю за проект. Буду рад сотрудничать в будущем!

Заявки фрилансеров

eoi
55 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
14 лет назад