Уважаемые weblancerы, добрый день! Есть сайт созданный на основе wp неск лет назад. Сейчас его необходимо обновить, upgrade нужно проводить частями. Адре сайта и первое задание в прикрепленном файле.
Разработка веб-сервиса по скупке цифровых товаров
Требуется разработать веб-сайт который будет :
• Позволять пользователям загружать цифровые товары
• Позволять пользователям просматривать загруженный материал в личном кабинете
• Позволять администратору принимать или отклонять товары.
• Позволять Пользователю просматривать историю загрузок и полученных выплат (администратору для всех пользователей)
• Позволять администратору делегировать права по приему отклонению оплаты модераторам
• Позволять администратору назначать цену товара для каждого уровня пользователя.
Подробное техническое задание вышлю исполнителю.
Желательно использовать CMS Drupal (возможны варианты)
На мой взгляд подобной логикой обладает модуль http://drupal.org/project/userpoints. Если я не прав и вам известен модуль с необходимой логикой для одной из CMS, готов обсудить. (не хотелось бы писать все с нуля)
Имеется макет в формате PSD в котором прорисованы все страницы.
Интеграция платежных систем не требуется
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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