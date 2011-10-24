Мелкое задание для спеца по UMI CMS

UMI CMS, Есть каталог товаров, активные товары не отображаются на сайте, причина - отсутствие галочки в чекбоксе "Просмотр" в "Права доступа / Пользователи вне групп" объектов.

Нужно сменить разом во всех объектах. ВОзможно ли такое в UMI ?

Если нет, то наверное можно написать SQL запрос и сделать то же самое изнутри ? ))

Опыт обязателен. Нужно сделать сразу и наверняка