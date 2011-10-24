Сверстанные макеты установить на Joomlu

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок158 просмотров

Сверстанные макеты установить на Joomlu нужно чистый html/css внедрять в joomla сделать полноценный готовый работаюший сайт с его функционалом макеты в приложение от вас жду сроки и бюджет контакты и портфолио

CSSHTMLJoomla
14 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров