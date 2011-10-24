Наполнить сайт (Тексты и картинки есть) Amiro CMS

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка181 просмотр

Необходимо чуть подкорректировать страницы сайта на amiro cms

Добавить в начале и в конце карусель из картинок, на всех страницах

И длинные тексты убрать в стикеры

Около 10 страниц

Озвучиваем цену!

Знание амиро обязательно.

У самого нет времени

14 лет назад
4NT1P0V
Алекс 
28 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
5 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров