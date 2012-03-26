Поправить сайт wordpress

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Завершен4 заявки309 просмотров

Уважаемые weblancerы, добрый день!

Есть сайт созданный на основе wp неск лет назад.

Сейчас его необходимо обновить,

upgrade нужно проводить частями.

Адре сайта и первое задание в прикрепленном файле.

WordPress
13 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$35
1 день
Тимофей, оперативно справился с заданием. Очень профессионально подошел к делу, помог обновить систему, что не входило в задание. Буду работать с Тимофеем и дальше. РЕКОМЕНДУЮ
Отличный работодатель! Грамотно ставить задачи, пунктуален в оплате! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

tim-viktorov
Тимофей 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад